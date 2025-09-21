Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: Simeone al centro dell'attacco
Alle 15 il quarto turno di Serie A mette di fronte Torino e Atalanta, per il ritorno di Ivan Juric nella piazza che lo ha visto protagonista per diversi anni. La Dea, reduce dalla sconfitta rovinosa contro il PSG, sceglie Krstovic al centro dell'attacco con Krstovic e Sulemana in supporto. Il Torino di Baroni invece scenderà in campo con il Cholito Simeone ancora una volta titolare al centro dell'attacco. Dietro di lui Vlasic e Aboukhal.
Queste le formazioni ufficiali
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
Queste invece le formazioni dell'altra partita delle 15 in Serie A, Cremonese-Parma:
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria.
A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Johnsen, Moumbagna, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.
Allenatore: Davide Nicola.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Lovik, Begic, Oristanio, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Britschigi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco.
Allenatore: Carlos Cuesta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati