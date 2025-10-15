Le designazioni ufficiali per il settimo turno di Serie A, Roma-Inter a Massa

Le designazioni ufficiali per il settimo turno di Serie A, Roma-Inter a Massa
di Redazione FV

Il prossimo weekend tornerà il campionato di calcio in Italia con il settimo turno che presenterà diverse partite interessanti. In tal senso sono state rese note le designazioni ufficiali direttamente dall'Aia. Oltre a Milan-Fiorentina infatti, gara delicata e altrettanto importante per gli uomini di Pioli, ci sarà anche un altro big match, quello del sabato sera all'Olimpico tra Roma e Inter. Per questa sfida l'arbitro designato è Massa, con al Var Meraviglia. Di seguito il quadro completo con tutte le designazioni ufficiali:

LECCE – SASSUOLO    Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       GHERSINI

PISA – H. VERONA    Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PATERNA

TORINO – NAPOLI    Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV:       TREMOLADA

VAR:      DOVERI

AVAR:        MAGGIONI

ROMA – INTER    Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

COMO – JUVENTUS    h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA  

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:     LA PENNA

CAGLIARI – BOLOGNA    h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV:     TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      DOVERI

GENOA – PARMA    h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARINI

AVAR:     PRONTERA

ATALANTA – LAZIO    h. 18.00

COLLU

ROSSI L. – POLITI

IV:     COLOMBO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MERAVIGLIA

MILAN – FIORENTINA    h. 20.45

MARINELLI (foto)

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO

CREMONESE – UDINESE    Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV:     ZANOTTI

VAR:     LA PENNA

AVAR:      MARINI