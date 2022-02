LAZZARI, La Coppa dà più pepe alla sfida. La Dea...

Il centrocampista doppio ex Andrea Lazzari ha parlato a Tuttomercatoweb della sfida tra Fiorentina e Atalanta: "In campionato la squadra di Gasperini sta lottando per zone alte della classifica e domenica cercherà portare a casa la vittoria La vittoria di ieri con l'Olympiacos come ogni vittoria rappresenta sempre una spinta in più. Quando si vince appare tutto migliore e dunque ci sarà ancor più energia da parte dell'Atalanta. vincendo ieri ha ritrovato anche fiducia in se stessa. Nonostante i tanti assenti resta una squadra da temere perché comunque nonostante gli infortuni il risultato lo ottiene. Ha vari interpreti che possono cambiare la partita, ha il collettivo. Quarto posto? Se la gioca fino alla fine, ci proverà. Ha tutte le carte in regola per arrivarci".

Dopo le polemiche di Coppa, domenica al Franchi si aspetta una partita co un po' di scintille?

"Ho sentito le polemiche dopo quella partita vinta dalla Fiorentina all'ultimo minuto e sicuramente ci sarà un po' di pepe in più in questa sfida. L'Atalanta vorrà rifarsi da quel ko all'ultimo minuto. Sinceramente mi aspetto una bella partita tosta".

Da ex viola ritiene la Fiorentina da Europa?

"Per quanto fatto vedere ha la possibilità di lottare per questo traguardo, sta proponendo un ottimo gioco. Non sempre arrivano i risultati sperati però grazie a Italiano il processo di crescita si sta vedendo. Partenza Vlahovic assorbita bene? Poteva creare problemi a livello realizzativo però, come dicevo, Italiano sta facendo un gran lavoro e al posto di Vlahovic sono arrivati giocatori validi tra cui Piatek che è tornato al gol riuscendo subito a sbloccarsi. E tutto questo ha facilitato i buoni risultati".