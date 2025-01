LAZIO, Vittoria 3-0 sul Verona e 4° posto in classifica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 3-0 la sfida del Bentegodi di Verona tra gli scaligeri e la Lazio. La formazione di Baroni è passata in vantaggio dopo due minuti grazie alla rete di Gigot. Nel corso del primo tempo Dia in contropiede ha realizzato il gol del raddoppio, mentre nella ripresa è arrivata la marcatura di Zaccagni, grande ex di giornata, che ha chiuso definitivamente il match. Nel finale gli scaligeri rimangono in 10 per l'espulsione di Duda.

Inizia quindi nel peggiore dei modi l'era Presidio Investors per i veneti. Lazio che torna così al quarto posto superando la Juventus. Per il Verona invece si tratta del secondo ko consecutivo dopo quello subito domenica scorsa contro il Napoli.