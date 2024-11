LAZIO, Termina 0-0 la sfida contro il Ludogorets

FirenzeViola.it

Finisce 0-0 il match dell'Olimpico, valevole per la quinta giornata di Europa League, tra Lazio e Ludogorets. Nel primo tempo sono i biancocelesti a fare la partita, pur non riuscendo a concretizzare in fase offensiva. Ad approfittarne è il Ludogorets, sempre molto temibile in contropiede. Nella ripresa la formazione di Marco Baroni richiede un rigore per un contatto su Isaksen nell'area di rigore dei bulgari ma dopo un on field review l'arbitro lascia correre. Lazio che adesso in classifica raggiunge quota 13 punti. I biancocelesti rimangono primi insieme all'Athletic Bilbao.