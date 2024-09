LAZIO, Sorpresa in lista UEFA: sarà escluso Castrovilli

FirenzeViola.it

Manca ancora l'ufficialità che arriverà entro la mezzanotte, ma la lista dell'Europa League della Lazio è destinata a far discutere. Come riporta lalaziosiamonoi.it, oltre a Hysaj non sarà Pedro a fare spazio ai nuovi arrivati bensì Gaetano Castrovilli, centrocampista arrivato da svincolato dopo l'esperienza alla Fiorentina. Una scelta che fisicamente potrebbe aiutare l'ex viola, ma che costringerà le aquile ad avere solo 4 centrocampisti di ruolo in Europa (Guendouzi, Rovella, Vecino e Dele Bashiru). Manca ancora l'ufficialità che arriverà entro la mezzanotte, ma le scelte di Baroni sono indirizzate.