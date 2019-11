La Lazio è quasi fuori dall'Europa League. La incredibile sconfitta per 2-1 rimediata all'Olimpico contro il Celtic condanna i biancocelesti ora terzi a 6 punti dal Cluj secondo. Solito gol di Immobile in apertura al 7' al quale ha replicato Forrest al 38' prima della beffa al 95' con il gol Ntcham in pieno recupero.