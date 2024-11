LAZIO, Dia ha contratto la malaria: la nota del Senegal

FirenzeViola.it

Boulaye Dia ha contratto la malaria nel corso del ritiro del Senegal. I Leoni di Teranga attualmente sono impegnati nella sfida contro il Burkina Faso, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2025. Tuttavia, come si può notare dalla formazione ufficiale della Nazionale e dalla lista dei giocatori in panchina, manca appunto l'attaccante della Lazio.

Stando a quanto riferito dalla Federazione senegalese, Dia è rimasto a Dakar e non è partito con il resto della squadra in direzione Bamako. Al momento il giocatore biancoceleste si trova sotto osservazione dello staff medico del Senegal per affrontare le cure del caso.

La nota ufficiale del Senegal

"La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito dolori agli adduttori.I medici della Nazionale seguono con attenzione l'evolversi dello stato di salute dei due giocatori".