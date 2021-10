LAZIO-ACF, Curiosità e precedenti della partita

SCONTRI DIRETTI

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette gare di campionato contro la Fiorentina, anche se ha perso la più recente: 2-0 a maggio con una doppietta di Dusan Vlahovic (completa questo parziale un pareggio).

Prima del 2-0 subito a maggio, la Lazio era andata a segno in tutte le ultime 14 sfide nel massimo campionato contro la Fiorentina.

La Lazio ha vinto tutte le quattro sfide di Serie A contro la Fiorentina giocate di mercoledì, segnando una media di 3.3 gol a incontro.

L'1-1 è il punteggio più frequente tra Lazio e Fiorentina in Serie A: è stato il finale di 20 incontri, l'ultimo dei quali nel marzo 2019, sul campo della Viola.

L'ultima volta in cui la Fiorentina è stata sopra di due gol per poi essere sconfitta in un match di Serie A è stata nell'aprile 2018, contro la Lazio, ma al Franchi (3-4).

STATISTICHE GENERALI

La Lazio rimane la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (11), la Fiorentina è una delle quattro che non ne ha ancora guadagnato uno dopo essere andata sotto nel punteggio.

Solo Napoli e Nizza (cinque ciascuna) hanno ricevuto più rigori a favore della Fiorentina (quattro) nei maggiori campionati europei 2021/22: la squadra Viola, però, a differenza delle altre due li ha trasformati tutti (quattro su quattro hanno fatto solo Borussia Dortmund e Lipsia, oltre alla formazione toscana).

Solo il Verona (zero) ha subito meno gol della Fiorentina (uno) nella prima mezz’ora di gioco di questo campionato: in questo parziale la Lazio ha incassato sei reti finora, meno solo di Genoa e Cagliari (sette ciascuna).

FOCUS GIOCATORI

L’unica rete di Sofyan Amrabat in Serie A (71 presenze) è stata segnata contro la Lazio, su calcio di rigore nella sconfitta per 5-1 con il Verona di luglio 2020.

Nicolás González ha finora partecipato a tre gol in questo campionato (due reti e un assist), solo in gare casalinghe.

Dusan Vlahovic è uno dei quattro giocatori a vantare dall’inizio dello scorso campionato (2020/21) almeno un gol su punizione diretta, un gol da fuori area su azione, un gol su rigore in Serie A (Insigne, Malinovskyi e Berardi gli altri tre).

La prossima sarà la 150ª presenza in Serie A per Luis Alberto: lo spagnolo della Lazio ha preso parte a sette reti contro la Fiorentina nel massimo campionato (tre gol, quattro assist), record per lui al pari del Bologna.

Prima della sconfitta per 2-0 di maggio, Ciro Immobile aveva segnato in tutte le precedenti cinque sfide contro la Fiorentina in campionato: quattro vittorie e un pareggio per la Lazio in quel parziale.

Sergej Milinkovic-Savic ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Fiorentina, nel gennaio 2016.

ALLENATORI

La prossima sarà la 200ª panchina in Serie A per Maurizio Sarri: il tecnico della Lazio ha vinto 117 incontri finora nel massimo campionato, meno solo di Antonio Conte (136) dopo lo stesso numero di gare giocate nell’era dei tre punti a vittoria.

Tra gli allenatori attualmente nel massimo campionato con almeno 200 panchine in Serie A, solo Massimiliano Allegri (2.03) ha una media punti migliore di Sarri(2.00).

Sarri e Vincenzo Italiano si incontrano per la prima volta da allenatori in Serie A: il tecnico della Fiorentina ha perso entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Lazio, alla guida dello Spezia.