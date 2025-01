LAZIO, Abbandonato Fazzini, accelerata per Casadei

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio accelera per Casadei. Secondo quanto scrivo LaLazioSiamoNoi.it, con il passare delle ore cresce l'ottimismo per la conclusione positiva della trattativa che porterebbe il centrocampista classe 2003 a Formello. Abbandonato Fazzini, la squadra biancoceleste ha virato con forza su CAsadei e arrivano conferme anche sulle cifre dell'affare: 12 milioni più il 25 percento per un'eventuale rivendita del ragazzo ex Inter.

Si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo. Da limare gli ultimi dettagli riguardanti le commissioni degli agenti, ma l'accordo con il Chelsea è sempre più vicino. Per Casadei è pronto un contratto di cinque anni.