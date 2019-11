LADY CASTROVILLI, Auguri al neo Azzurro

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva su FirenzeViola.it (CLICCA QUI), quest'oggi è stato il primo giorno in azzurro di Gaetano Castrovilli. Sui social, per il promettente centrocampista della Fiorentina, è arrivato un incoraggiamento speciale, quello della sua nuova fidanzata Rachele Risaliti, ex Miss Italia. Sul suo profilo Instagram infatti la ragazza ha pubblicato uno scatto con immortalato un bacio tra i due, ed accompagnato dalla didascalia: "Tutto all’improvviso... In bocca al lupo neo Azzurro (...)”. Ecco il post.