LADY ASTORI, "Dov'è papà?". Così rispondo a Vittoria

Intervistata dal settimanale Grazia, Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, racconta il lutto per la perdita del capitano viola: "Alleviare il dolore di Vittoria (la figlia, ndr) è stata la mia priorità. L'ho portata nella stessa scuola fino alla fine dell'anno scolastico, volevo che crescesse nella normalità, anche se la condizione era tragica. Non ho modificato le sue abitudini, che sarebbero poi cambiate perché non avrebbe più visto il padre". Poi racconta ancora: "Se fossi stata da sola forse sarei volata in India, chissà. Da un lato, forse, sarebbe stato più semplice. Ma da un altro lato sarebbe stata più dura, perché Vittoria è un motivo di vita. Il mio forte istinto materno mi ha resa più determinata a fare le cose bene per lei". Infine un pensiero dolce: "

"Quando mi chiede: 'Dov'è il mio papà?', le dico di pensare a un posto bello, il più bello per lei. L'altro giorno mi ha risposto: 'Il mare'. E io le ho detto che allora lui si trova lì. Anche se poi è sempre qui con noi".