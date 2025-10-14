La Svezia esonera il ct Tomasson dopo sconfitta col Kosovo

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La Federcalcio svedese ha esonerato il ct della nazionale, il danese Jon Dahl Tomasson, all'indomani della sconfitta in casa col Kosovo, la terza consecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali. La decisione, ha reso noto il presidente federale, Simon Astrom, è stata causata "dalla totale mancanza di risultati e dalla volontà di non perdere la possibilità di accedere ai playoff a marzo e raggiungere la fase finale in estate". In quattro partite disputate finora la Svezia ha pareggiato solo una volta, 2-2 con la Slovenia all'inizio di settembre e risalgono ad allora le ultime due reti segnate, dato che nelle tre gare successive non è più riuscita ad andare in gol. pur schierando due attaccanti come Viktor Gyokeres dell'Arsenal e Alexander Isak del Liverpool.

La classifica del girone B vede gli scandinavi ultimi con un punto e se non dovesse vincere il prossimo incontro, a novembre contro la Svizzera che è in testa con dieci punti, l'esclusione dai Mondiali sarebbe una realtà. Un compito complicato per il successore di Tomasson, il cui nome la federazione intende annunciare a breve. (ANSA).