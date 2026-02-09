Alle 18.30 Atalanta-Cremonese, le formazioni ufficiali: negli ospiti esordio dal 1' per Luperto
La 24esima giornata di serie A prosegue stasera con due partite, a cominciare da Atalanta-Cremonese alle 18.30 mentre stasera alle 20.45 toccherà a Cagliari-Roma. Dopo la domenica negativa per la Fiornetina in termini di risultati, con le vittorie di Parma e Lecce, i viola osserveranno con attenzioni le sorti di Cremonese a Bergamo e Cagliari contro i giallorossi sulla carta certo più forti. Palladino parte con la coppia d'attacco Krstovic-Raspadori, Nicola risponde con Bonazzoli e Vardy mentre in difesa fa debuttare il neo acquisto Luperto. Ecco le formazioni ufficiali della sfida della "New Balance Arena" di Bergamo:
Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Bellanova, Bernasconi. Allenatore: Raffaele Palladino.
Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Grassi, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Moumbagna, Floriani Mussolini, Terracciano, Pavesi, Payero, Folino, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati