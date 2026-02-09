Presidente Lecce: "Dobbiamo e vogliamo salvarci, non facciamo l'errore di cullarci"
Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato la vittoria sull'Udinese di ieri che ha permesso ai salentini di guadagnare punti preziosi (+3 sulla Fiorentina terzultima) in chiave salvezza, grazie al gol su punizione all'ultimo tuffo di Banda: "Sono felice per lui, l'espulsione contro il Parma ha segnato un punto di difficoltà, togliendo la luce alla squadra nel momento in cui stava bene e dominava. Gli siamo stati vicini, è stato il primo a capire l'errore".
Prosegue quindi Sticchi Damiani: "Si stavano di nuovo affacciando gli spettri del risultato ingiusto, tra il rigore evitabilissimo del primo tempo e l'ennesima traversa di Gandelman. Ma siamo andati oltre gli episodi. Da tutti c'era la voglia dei tre punti, non sopportavamo più l'idea di non riuscire a vincere. Lo volevamo a tutti i costi, lo abbiamo ripetuto ossessivamente per tutta la settimana".
Nel prossimo turno c'è la sfida con il Cagliari e il presidente mette in guardia: "Non facciamo l'errore di cullarci. Diamo continuità ai risultati cercando di fare punti. Per salvarci faremo di tutto, il prossimo anno avremo uno stadio nuovo, dopo tanti sacrifici, e lì vogliamo giocarci la Serie A. Dobbiamo e vogliamo salvarci, abbiamo fatto un mercato per quello".
