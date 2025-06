Ufficiale La Serie A perde un altro big: Reijnders lascia il Milan e firma col City

Adesso è ufficiale, Tijjani Reijnders non è più un giocatore del Milan, che lo ha ceduto al Manchester City. Il colpo di questo inizio mercato lo piazzano i citizens, che si aggiudicano il nazionale olandese classe '98 per poco più di 50 milioni, mentre la Serie A perde quello che in valore assoluto è stato forse il miglior centrocampista dell'ultima stagione.

Questo si legge nella nota dei rossoneri con cui viene comunicata la cessione dell'olandese: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC. Il Club ringrazia Tijjani per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Le cifre: al Milan andranno 55 milioni di euro, un tesoretto importante per rifondare la squadra e ripartire con il nuovo progetto affidati ad Allegri, più dieci di bonus facilmente raggiungibili e altri 5 di bonus più complicati. Un potenziale affare da 70 milioni dunque, quasi 50 in più rispetto a quanto il centrocampista è stato pagato due anni fa. Ora l'olandese si trasferisce dunque alla corte di Guardiola.