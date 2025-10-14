La scelta di Gattuso per i playoff: Raspadori al posto di Pio Esposito

In un'intervista esclusiva a Rai Sport, il CT della nazionale, Gennaro Gattuso ha parlato delle scelte di formazione in vista della partita decisiva di stasera contro Israele per andare ai playoff, ecco le sue dichiarazioni: “Giocherà Raspadori con Retegui, Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene, può darci una mano a gara in corso”, il tecnico, riferendosi ai tifosi presenti allo stadio, nonostante la manifestazione in programma questo pomeriggio a Udine, ha aggiunto: “Questi diecimila sono come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto di amore.

Dobbiamo tornare a essere l’Italia. Non siamo mai stati i più forti, neanche quando vincevamo. Lo diventavamo sul campo, con la forza, la volontà e l’unità di intenti”.