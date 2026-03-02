Sabatini bacchetta la Juve: "Un errore cedere Kean e Fagioli. Sarebbe più forte"

Il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato della Juventus in riferimento alle sessioni di mercato passate. In particolare sono stati due i calciatori viola che, tra gli altri, hanno interessato il discorso dell'opinionista sportivo, ovvero Kean e Fagioli. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: "Con Moise Kean come punta centrale e Nicolò Fagioli in mediana, la Juventus sarebbe più forte, così come lo sarebbe con Huijsen in difesa, Rabiot a centrocampo e Szczesny tra i pali.

La Juventus ha commesso gravi errori sul mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni: scelte ingiustificabili che in diversi casi sono avvenute a cifre troppo basse, quasi da saldo. Sbagliare un acquisto può capitare, ma sbagliare tutte le cessioni no. Vendere sotto valore è qualcosa che non dovrebbe mai accadere".