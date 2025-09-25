La Fiorentina verso Pisa con due possibili novità nell'undici titolare

La Fiorentina sta preparando minuziosamente la sfida di domenica contro il Pisa. I ragazzi di Pioli sanno bene di non poter sbagliare il derby coi cugini nerazzurri, specie in un periodo come quello attuale. Il tecnico deve trovare la soluzione più adeguata a uno stallo apparentemente infinito. I numeri viola sono impietosi e proprio per questo Ranieri e compagni iniziano ad avvertire la pressione della piazza. Ma come ha detto il tecnico, questo non deve condizionare la bontà del lavoro del gruppo.

Le scelte di formazione in vista del prossimo turno di campionato potrebbero essere le seguenti: in porta non si deroga, De Gea è il vero 'bonus' di questa Fiorentina. In difesa sono in corso alcune valutazioni su Comuzzo, che contro il Como ha rifiatato per via del periodo di appannamento e che scalpita per tornare a giocare. Al pari di Gudmundsson, il quale non è entrato nemmeno a gara in corso coi lariani. L'islandese lavora in gruppo già da una settimana e due giorni, per questo si augura di potersi ritagliare un po' di spazio all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Lo riporta il Corriere dello Sport.