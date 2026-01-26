Calciomercato
Gasperini spinge per avere Fortini, la Roma prepara l'offerta ai viola
FirenzeViola.it
La Roma ed in particolare il suo tecnico Gian Piero Gasperini spingono per far arrivare in giallorosso il laterale classe 2006 della Fiorentina Niccolo Fortini, con l'ex allenatore dell'Atalanta che ha messo il prodotto delle giovanili viola in cima alla lista delle preferenze. La dirigenza romanista, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sta infatti lavorando alla proposta definitiva da presentare al club gigliato che, comprensiva di bonus, potrebbe arrivare a 13 milioni di euro.
La Fiorentina al momento fa muro ma se la cifra e la formula saranno aggiornate come previsto la trattativa per la cessione di Fortini potrebbe prendere corpo.
