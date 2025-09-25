La Fiorentina non sostituirà Lamptey nella lista Uefa per la Conference League

Visto il grave infortunio rimediato da Tariq Lamptey durante la sfida di domenica contro il Como la Fiorentina potrebbe pensare di sostituire l'ex Brighton nella lista Uefa, ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non lo farà: per infortuni di lungo periodo (con indisponibilità superiore a 30 giorni) è possibile fare un cambiamento rispetto all'elenco comunicato a inizio settembre, ma gli unici calciatori rimasti fuori dalla lista e quindi inseribili adesso sono Kouamé (ai box anche lui) e Infantino.

Più probabile che quindi, in caso di necessità, possa essere aggregato per le gare di Conference un ragazzo della Primavera (la lista B, dedicata ai prodotti delle giovanili, rimane aperta): occhio ad esempio al 2006 Niccolò Trapani, terzino e capitano della squadra di Galloppa. E, anche per il campionato, alle spalle di Dodo, guadagna adesso una posizione un altro 2006, Niccolò Fortini, che domenica ha esordito proprio subentrando a Lamptey.