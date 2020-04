L'IDEA, Stadio, concorso nell'area metropolitana

Stadio, serve un nuovo concorso per la realizzazione di un nuovo impianto nell'area metropolitana. È l'idea lanciata dal Corriere Fiorentino, che, a firma di Francesco Gurrieri, sostiene come la ripartenza post Coronavirus serva una nuova visione anche in ambito architettonico. Riguardo allo stadio sostiene: "Si sono persi mesi, quasi un anno - si legge - con un procedimento istituzionale assai dubbio, per trovar sede ad un progetto preconfezionato, umiliando tanti giovani progettisti che si sarebbero ben cimentati, esprimendo forse idee fresche ed innovative come fu negli anni 30 per la stazione Santa Maria novella. La pandemia ha allungato i tempi: non sembra ragionevole se non doveroso ora, bandire un concorso per la realizzazione del nuovo stadio (o del restauro-integrazione del Franchi), allargando l'allocazione all'intera area metropolitana? Sarebbe più giusto sul piano procedurale e farebbe onore al comune di Firenze e allo stesso patron della Fiorentina"