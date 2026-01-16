L'ex viola Mina torna a disposizione del Cagliari: domani con la Juve poi trasferta a Firenze

vedi letture

Torna l'ex difensore viola Yerry Mina tra i convocati del Cagliari che domani affronterà la Juventus per poi, la settimana successiva, venire a Firenze in una sfida salvezza contro la Fiorentina. Il difensore colombiano, che in questa stagione ha saltato sei partite di campionato per infortuni vari, contro il Genoa (gara dalla quale i rossoblù sardi sono usciti sconfitti malamente) era assente per smaltire un sovraccarico funzionale accusato al ginocchio nella rifinitura. Oggi invece, come detto il suo nome compare nell'elenco dei convocati di Pisacane e si presuppone possa giocare anche a Firenze appunto. ""Mina sta cercando di tornare nella sua forma migliore, contro la Juventus può giocare dal primo minuto" ha detto il tecnico in conferenza. Assente di lungo corso l'altro ex viola Folorunsho, fermo ormai dal 21 dicembre quando, in campo contro il Pisa, ha preso una brutta botta al ginocchio subendo una distrazione al legamento collaterale mediale.

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Mina, Zappa, Zè Pedro, Obert.

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Liteta.

Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Sebastiano Esposito.