L. ELKANN, Auguro del bene a Commisso. Dispiace...

Lapo Elkann sceglie la via della diplomazia nei confronti di Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina ha rilasciato una pesante intervista al Financial Times, nel corso della quale ha attaccato senza mezzi termini gli Agnelli e Zhang. Via Twitter, arriva la replica del fratello minore di John Elkann, che attualmente non ricopre incarichi in seno alla Juventus: “Ho visto casualmente il Presidente in FIGC ed è stato un incontro cordiale. Dispiace se qualcuno ha rancore nei nostri confronti. Noi non me abbiamo. Auguro a Commisso (come agli altri presidenti club serie A) solo del bene. Preferisco la competizione sul campo non sui giornali”.

