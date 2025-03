L'Atalanta non sfonda e manca l'aggancio alla vetta: è 0-0 con il Venezia

Occasione persa per l'Atalanta che senza i tre punti contro il Venezia in casa non aggancia la vetta; la gara con i lagunari finisce infatti 0-0 e nonostante le tante occasioni create i bergamaschi non riescono a sbloccare la gara né a spezzare il tabù vittoria al Gewiss Stadium. Buon punto di fiducia invece per il Venezia anche se resta in piena lotta per non retrocedere. Le occasioni più importanti sono nel finale di primo tempo, il palo di Zappacosta e di Cuadrado mentre Radu ha fatto un miracolo su Lookman. L'unica occasione per il Venezia poteva essere una beffa per l'Atalanta al 91' con Yeboah che manda un buon pallone largo.

La classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 57

2. Napoli 56

3. Atalanta 55*

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Fiorentina 45*

7. Bologna 44

8. Milan 41

9. Roma 40

10. Udinese 36

11. Torino 31

12. Genoa 30

13. Como 28

14. Verona 26

15. Cagliari 25

16. Lecce 25 *

17. Parma 23

18. Empoli 21

19. Venezia 18*

20. Monza 14

*una gara in più