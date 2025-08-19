L'assessora Perini: "I lavori al Franchi procedono bene. Rapporti ok con la Fiorentina"

Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, ha parlato a margine di un sopralluogo presso la Piscina Pegaso all'Isolotto a Firenze, rispondendo a una domanda sul Franchi e sull'area di Campo di Marte: "I lavori stanno andando come dovevano andare. Le ditte hanno lavorato molto, anche la notte per evitare di fermarsi a causa del calore delle giornate fiorentine. I rapporti con la Fiorentina stanno andando avanti e anche lì siamo molto contenti di come stanno andando i lavori.

Su Campo di marte siamo vicini alla conclusione dei lavori sui campi Astori dove andranno a giocare i ragazzi del rugby perché sono iniziati i lavori sul Padovani. Tutta l'area sta vivendo un momento di rigenerazione soprattutto in ambito sportivo perché vuol dire dare sempre più risposte ai cittadini".