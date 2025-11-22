Fiorentina, sono due i diffidati tra i viola che rischiano di saltare l'Atalanta
La testa della Fiorentina, come va dicendo da diversi giorni il suo stesso tecnico Paolo Vanoli, è e deve essere totalmente concentrata sulla partita di quest'oggi contro la Juventus, ma ovviamente alcuni giocatori dovranno stare attenti oggi nel match delle ore 18:00 del Franchi non solo ai bianconeri ma anche alla diffida che pesa sulla loro testa. È questo il caso del capitano gigliato Luca Ranieri e di Marin Pongracic, entrambi i difensori della Fiorentina in caso di ammonizione salterebbero la prossima partita contro l'Atalanta a Bergamo.
Per i nerazzurri allenati dall'ex Palladino, e impegnati questa sera al Maradona contro il Napoli, non ci sono invece diffidati.
