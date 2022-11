L. ALBERTO, Entourage al lavoro per trovare offerte

Dall’Atletico Madrid al Cadice, passando per il Siviglia, sono stati già parecchi i club iberici accostati a Luis Alberto, ma la realtà - sottolinea Il Messaggero - è che per ora non si è mosso nulla. Ecco perché Lotito - si legge - nel vertice di sabato ha rinnovato a Sarri l’invito di non tagliare del tutto il numero 10: riserva sì, ma sempre determinante con 4 gol (di cui 3 da subentrato) e 2 assist. Luis però non si sente un gregario, per questo il suo entourage ha iniziato a muoversi per portare offerte concrete sul tavolo del patron, quest’ultimo accetterebbe un prestito con obbligo di riscatto.