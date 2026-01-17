L'Accvc ricorda Rocco Commisso: "Buon viaggio presidente"
L'Associazione Centro di Coordinamento dei Viola Club ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Nonostante non siano stati momenti idilliaci, in quest'ultimo periodo con la squadra che andava male, la tifoseria viola è stata sempre vicina a Commisso. "Buon viaggio presidente", si legge nel post (sottostante).
Buon viaggio presidente. #accvcPubblicato da ACCVC Associazione Centro Coordinamento Viola Club su Venerdì 16 gennaio 2026
