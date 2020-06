KUMBULLA, Ora è la Lazio a essere in pole per lui

La Lazio prova a rimettere avanti la testa nella corsa che porta al difensore centrale Maresh Kumbulla dell'Hellas Verona. Il costo rimane di 30 milioni di euro e i biancocelesti se lo potrebbero permettere solo tramite la qualificazione in Champions League che è da conquistare ma anche ben indirizzata. Tare sta facendo leva sull'amicizia col giocatore e Lotito sta facendo lo stesso con l'amico Setti. In più, entrambi hanno dato l'eventuale garanzia al giocatore di partire titolare in una Lazio importante come quella di Inzaghi, dettaglio non da poco per un giovane in rampa di lancio. A riportarlo è Tuttosport.