KUMBULLA, Dura tornare a correre dopo il Covid-19

"Il primo giorno mi sentivo solo stanco, non ho avuto altri sintomi. Ma quando torni al campo d’allenamento dopo il Coronavirus non è facile, hai bisogno di ricominciare a correre ed è dura farlo ad alta intensità. Il contagio ha decisamente cambiato la mia stagione, nella prima partita giocata dopo il Covid mi sentivo veramente affaticato". Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano Daily Telegraph, il difensore della Roma e della Nazionale albanese Marash Kumbulla ha raccontato così la sua personale battaglia contro il Covid in questa stagione.