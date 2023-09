KOUAMÉ, San Siro ci era rimasto qua. Vogliamo le 60 gare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta oggi contro l'Atalanta: "Lo dico sempre in allenamento, quando c'è una palla mezza mezza io mi butto. Oggi l'ho visto in mezzo all'area e mi sono buttato, mi dicono che non sono mai in area, ma oggi è capitato e mi sono buttato".

Oggi è arrivata una risposta importante dopo San Siro.

"Era molto importante dare una risposta in campionato, il nostro obiettivo era entrare nei gironi di Conference, ma ci è rimasto in gola il ko subito contro l'Inter. Era importante dare una risposta davanti al nostro pubblico che ci ha sostenuti dal primo all'ultimo minuto. Dovevamo fare di tutto per portare a casa questi tre punti".

Oggi inizia il tour de force.

"È bello giocare ogni tre giorni, devi archiviare subito i risultati anche quando vinci. È la prima del girone e quindi devi entrare bene nella competizione".

Qual è l'obiettivo quest'anno, anche in Europa?

"Giocare partita dopo partita e cercare di giocarne il più possibile. Lo scorso anno ne abbiamo giocate 60 e ci siamo divertiti, cercheremo di rifarlo quest'anno".

Cos'è successo con Italiano alla fine?

"Avevamo preso una ripartenza, sono stato bravo a evitare gol. A fine partita è venuto da me e mi ha chiesto di tenere palla, ho chiesto scusa e l'ho abbracciato", ha chiuso sorridendo.