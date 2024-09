KOSTIC, Trattativa in corso tra la Juve e l'Al-Ittihad

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il mercato in Italia si sia chiuso il 31 agosto, in altri paesi, tra cui l'Arabia Saudita, la sessione estiva di trasferimenti è ancora aperta. Ecco perché la Juventus sta guardando al medio oriente per provare a piazzare alcuni esuberi . Tra questi anche Filip Kostic a lungo accostato alla Fiorentina in questa estate. Secondo quanto riportato dalla redazione di Gianlucadimarzio.com il club bianconero sarebbe in trattativa con l'Al-Ittihad per il trasferimento in Arabia dell'esterno serbo. La volontà dei bianconeri sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo.