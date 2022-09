KOKCU, Non penso al mercato, contratto fino al 2025

Orkuk Kokcu, centrocampista del Feyenoord accostato anche alla Fiorentina nell'ultimo mercato estivo, ha così parlato del mercato nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro la Lazio in Europa League: "Non penso a fare un trasferimento, ho un contratto fino al 2025. Vincere titoli è il nostro obiettivo. Ho tanta fiducia, in allenamento si vede che la qualità c'è e non è minore dell'anno scorso. Portiamo con noi l'esperienza dell'anno scorso, dobbiamo dare l'esempio ai nuovi".