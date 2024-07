KLOOP, Tornare ad allenare? Al momento lo escludo

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERLINO, 31 LUG - Jurgen Klopp ha escluso un ritorno all'attività di allenatore nel prossimo futuro, cancellando le voci che lo davano tra i candidati alla panchina dell'Inghilterra, vacante dopo le dimissioni di Gareth Southgate in seguito alla seconda finale dell'Europeo persa consecutivamente. "Non ho deciso di smettere per capriccio, è stata una decisione meditata" ha detto l'ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool parlando ad un incontro dell'Associazione allenatori di calcio tedesca a Würzburg. Klopp, 57 anni, ha lasciato il Liverpool alla fine della stagione 2023-'24. "Cerco pace e tranquillità. Era semplicemente il momento di farmi da parte" ha aggiunto. Non ha però escluso di tornare a lavorare nel mondo del calcio, prima o poi: "Sono troppo giovane per giocare solo a padel e passare del tempo con i miei nipoti. Tornerò ad allenare? In realtà lo escluderei al momento. Vediamo come sarà tra qualche mese.

Al momento, non c'è nulla in cantiere". Però, ha aggiunto, "voglio ancora lavorare nel calcio e aiutare con la mia esperienza e i miei contatti. Vediamo cos'altro c'è per me", ha concluso. Da giocatore Klopp ha disputato 325 partite per il Magonza, prima di assumere il ruolo di allenatore nel 2001. Si è trasferito al Dortmund nel 2008, vincendo due titoli di Germania e portando il club alla finale di Champions League del 2013, prima di firmare con il Liverpool nel 2015. In Premier League, Klopp ha contribuito ad interrompere il trentennale digiuno dei Reds che sono tornati a vincere il titolo di campioni d'Inghilterra. Ma ha anche portato il club a tre finali di Champions League, vincendone una, oltre a una FA Cup, due Coppe di Lega e una Supercoppa Uefa. (ANSA).