La Juventus sarebbe pronta al passo, per permettere un'uscita più facile: risolvere il contratto di Sami Khedira. Questo scrive TuttoJuve.com, che spiega come il tedesco - difficile da piazzare sia per l'età, 32 anni, che per il pesante ingaggio - potrebbe andare in forza all'Arsenal, che lo prenderebbe dunque a zero, e liberarsi dai bianconeri senza chiedere alcuna buonuscita.