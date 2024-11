KEAN, Sui social festeggia in modo criptico: il post IG

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È arrivato anche via social il commento di Moise Kean alla vittoria contro il Torino grazie a una sua rete. L'attaccante classe 2000 della Fiorentina ha pubblicato due foto in cui festeggia alternate ad altrettante immagini criptiche, con le scritte: "Ascoltate il silenzio, sta dicendo la verità" e "molto, molto raro". A queste immagini ha poi allegato la didascalia: "Keep stepping on them... (Continua a calpestarli..., ndr)", un messaggio che normalmente si manda quando c'è voglia di prendersi una rivincita ignorando le avversità. Questo il post in questione: