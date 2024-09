KEAN, Sta bene. Verso la panchina contro la Francia

Fonte: TMW

Giornata di allenamenti a Coverciano per l'Italia di Luciano Spalletti in vista della sfida di Nations League contro la Francia a Parigi. La squadra azzurra, come confermato dal commissario tecnico nella conferenza stampa di apertura del ritiro, avvierà questo nuovo ciclo con il 3-5-2 o sue declinazioni e proprio su questo ha lavorato l'ex allenatore scudettato col Napoli.

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Questo è stato il primo undici titolare provato da Spalletti sul campo nella partitella contro la "seconda squadra", schierata sempre col 3-5-2 con difesa composta da Okoli, Gatti e Buongiorno. A centrocampo Bellanova e Udogie sulle corsie esterne con al centro il trio Brescianini, Fagioli e Pellegrini, mentre davanti ecco Zaccagni a sostegno di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, dopo la seduta personalizzata di due giorni fa, si è regolarmente allenato in gruppo ed è quindi da considerare a disposizione per la trasferta transalpina.