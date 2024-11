KEAN, Non solo gol: il viola spoilera il nuovo disco

FirenzeViola.it

Moise Kean sta vivendo un momento d'oro con la Fiorentina con la quale ha segnato 7 gol nelle ultime 4 gare consecutive, a quota 12 gol stagionali (uno dei due giocatori che hanno segnato di più in questa stagione) e in corsa per la classifica marcatori. Ma dopo il calcio, la musica resta la sua grande passione e, come ha detto lui stesso, sta preparando un disco. Ecco che oggi ha spoilerato l'uscita del nuovo album, "Chosen". Chissà che non vada in gol anche come cantante e scali anche le classifiche musicali. Kean si è già cimentato in un disco, Outfit (nel video in fondo).