Kean-Milan pista da seguire ma ci sono degli ostacoli: il punto

vedi letture

Kean-Milan, c'è l'apprezzamento di Allegri ma il club rossonero non sembra ancora avere intenzione di affondare il colpo. Lo riporta sul canale Youtube l'esperto di mercato Alfredo Pedulla, spiegando come nel prossimo mercato estivo il Milan acquisterà quasi sicuramente un centravanti dopo i fallimentari acquisti di Santiago Gimenez e Niclas Füllkrug e i molti infortuni di Rafael Leao e Christian Pulisic che hanno impedito all'allenatore rossonero di trovare una coppia in attacco titolare.

Moise Kean sarebbe perciò uno dei profili più apprezzati da Allegri, per via delle sue caratteristiche tecniche e fisiche e perché è un giocatore che ha già allenato nel suo passato da allenatore nella Juventus, il Milan dall'altro canto non vorrebbe pagare i 62 milioni di clausola rescissoria per acquistarlo, per via della sua stagione deludente sia dal punto di vista realizzativo e sia dal punto di vista fisico, per via suoi infortuni, inoltre il club rossonero non sarebbe ancora convinto di questa operazione per via della figura del neo direttore sportivo Fabio Paratici, che dopo la trattativa dello scorsa estate per diventare il ds del Milan non è rimasto in buoni rapporti con la dirigenza milanista, e per via del rapporto con Max Allegri, perché il ds viola è stato il dirigente che ha deciso di esonerare l'allenatore alla fine della stagione 2018/19.