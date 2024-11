KEAN, Alla Fiorentina miglioro grazie al mister e al gruppo

FirenzeViola.it

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato in zona mista dopo la sconfitta per 3-1 dell'Italia contro la Francia. Queste le sue parole come raccolte da Tuttomercatoweb.com: "Gli abbiamo lasciato occasioni dove potevamo difendere meglio, possiamo solo che imparare".

Per Spalletti è la strada giusta. Te ne accorgi anche a livello personale?

"Assolutamente, siamo un ottimo gruppo, miglioriamo ogni giorno. Alla Fiorentina miglioro anche grazie al mister ed al gruppo".

Giocare con Retegui?

"Mi adatto a tutto, sono scelte del mister, sia che mi mette a destra, a sinistra, è uguale".

Con la Juve poteva finire diversamente?

"Ora sto bene, sto facendo bene con la Fiorentina, poi l'anno scorso non è stato un anno fortunato per me, questo è un anno importante per me, dove devo dimostrare".