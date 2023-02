JUVENTUS-TORINO, I bianconeri la ribaltano 4-2. Juric...

La Juventus ha la meglio del Torino dopo essere andata due volte in svantaggio. Finisce 4-2 all'Allianz Stadium con i gol di Karamoh e Sanabria per i granata e le reti bianconere di Cuadrado, Danilo, Bremer e Rabiot. Una traversa per parte (una di Vlahovic e una di Linetty) sul punteggio di parità, alla fine però i 3 punti vanno alla squadra di Allegri che sale a 35 e aggancia il Bologna al settimo posto in classifica.

Da segnalare come nel Torino, che resta a 31 punti, ci sia stato un plateale battibecco Juric-Radonjic con il tecnico che ha sostituito dopo pochi minuti il suo calciatore perché non lo soddisfava abbastanza nell'atteggiamento.