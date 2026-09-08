La Juventus perde Boga per 5 settimane, operazione ok per Locatelli ma lungo stop
Brutte notizie per la Juventus che perde Jeremie Boga per 5 settimane per un problema muscolare, mentre Manuel Locatelli si è operato proprio oggi al menisco del ginocchio destro. Per il centrocampista azzurro intervento ok ma tempi di recupero di almeno 5 mesi. Ecco i report del club bianconero sui due giocatori:
Manuel Locatelli
"A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso della gara Juventus-Milan, nella giornata odierna Manuel Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro.
L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita. Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto".
Jérémie Boga
"Questa mattina Jérémie Boga è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical a seguito di un problema muscolare accusato alla coscia sinistra nella giornata di ieri.
Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali per definire con maggiore precisione i tempi di recupero".
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