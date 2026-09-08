Champions, Carlos Augusto non basta all'Inter per rimontare: vince il Real 2-1

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Parte male l'avventura dell'Inter in Champions, visto che al Bernabeu il Real Madrid vince 2-1 nonostante i nerazzurri, dopo il gol di Carlos Augusto che accorciava le distanze, ha creduto nella rimonta. Dopo diverse occasioni dell'Inter al Real bastano meno di 10 minuti, tra il 14' e il 23', complici Marinez e la difesa nerazzurra, per mettere al sicuro la vittoria, con Mbappè e Valverde che siglano il doppio vantaggio. E la squadra di Luis Enrique ha diverse occasioni per arrotondare il risultato mentre l'unica palla gol nerazzurra è di Jones che però non concretizza.

Nella ripresa c'è più equilibrio in quanto a occasioni da gol con il Real che sfiora il tris soprattutto con Bellingham mentre per l'Inter è ancora Jones ad avere due chance importanti. Al 77' Lautaro invita al tiro Carlos Augusto che insacca in rete e ridà fiducia all'Inter ma all'81' è il Real che va vicino al tris con un tiro di Diomande che il portiere salva con l'aiuto del palo. L'ultima speranza di rimonta è affidata a Mikhitarian al 90' che impegna Cortois, che lascia pericolosamente galleggiare la palla in area con Lautaro che manca però il tap-in e la gara finisce così 2-1 per i Blancos.