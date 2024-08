JUVENTUS, Mercato da 200 mln: ma la spesa è stata di 53,8

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

All'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina, la Juventus ne ha sommati fin qui altri sette, per una spesa totale sui cartellini di circa 200 milioni di euro, per la precisione 197,5. Curioso però, come spiega accuratamente il Corriere dello Sport-Stadio, che da questa cifra siano soltanto 53,8 i milioni usciti dalle casse bianconere in questa sessione estiva. Questo perché il club di Torino, come tutti quelli che devono fare i conti col bilancio e con le disponibilità economiche non infinite, ha dilazionato il pagamento di ogni acquisto in rate: i 51,8 milioni per Douglas Luiz sono estinguibili in quattro anni. Uguale per i 20,6 per Thuram e i 12,8 per Cabal, in tre.

Di Gregorio arriva in prestito per 4,5 milioni e il riscatto potrà essere spalmato dal 2025 al 2027. L’unico calciatore che è costato del tutto al momento dell'acquisto è stato Conceiçao, in prestito oneroso per 7 milioni. Il resto lo hanno fatto le cessioni: Soulé, Huijsen, Iling-Junior, Kean, De Winter, Barrenechea, Kaio Jorge e Nicolussi Caviglia porteranno 22,6 milioni oggi e 95,5 in totale. Giuntoli compra e cede con le stesse modalità.