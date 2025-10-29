Juventus, l'avventura Spalletti parte in salita: una parte di spogliatoio voleva Palladino
Nonostante sembri ormai tutto fatto per l'arrivo a Torino sponda Juventus di Luciano Spalletti, La Repubblica ha svelato un retroscena interessante che sembrerebbe provenire direttamente dallo spogliatoio bianconero. Il dualismo che c'è stato all'interno della stessa società con una parte della dirigenza che ha votato per Spalletti e un'altra capitanata da Modesto che ha invece tenuto vivi i contatti con Palladino, ex tecnico viola, si sarebbe riflesso sul gruppo squadra.
Una parte infatti dei giocatori nello spogliatoio non faceva il tifo per il tecnico toscano ma al contrario, avrebbe voluto Palladino come nuovo allenatore. Spalletti dovrà quindi, come prima missione, conquistare la fiducia di uno spogliatoio che, almeno in parte, non sembra averlo accolto come prima scelta.
