Franchi, Ministro Giuli: "Arriverà il momento di parlarne e ci diremo tutto quanto"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:39Primo Piano
di Redazione FV

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, presente ieri alla conferenza europea sul paesaggio alla Villa Medicea della Petraia di Castello, a margine dell'evento ha parlato ai microfoni dei media presenti toccando vari temi legati a Firenze. Dallo scontro sulla Pergola alla centrale elettrica al Sodo, Giuli ha parlato anche del restyling dello stadio Artemio Franchi: "Oggi preferiamo parlare di paesaggio, ma vi assicuro che arriverà un momento in cui parleremo anche della questione del Franchi e ci diremo tutto quanto".