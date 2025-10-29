FirenzeViola La Fiorentina cerca la svolta: solo due successi contro l'Inter nelle ultime sei stagioni

La Fiorentina stasera si gioca molto più di tre punti contro l'Inter a San Siro. I viola sanno bene che battere i neroazzurri non è mai un'impresa facile e le statistiche recenti lo confermano ma oggi più che mai dovranno scendere in campo con l'obiettivo e la grinta di vincere per rilanciarsi.

Un bilancio difficile

Nelle ultime sei stagioni la Fiorentina in campionato ha battuto l'Inter solo due volte: nella stagione 2022/2023 fuori casa 0-1 e nella stagione 2024/2025 in casa 3-0. Il resto delle partite le ha vinte tutte l'Inter come l'ultima nella stagione 2024/2025 fuori casa 2-1 e tre pareggi di cui l'ultimo risale al 2021/2022 fuori casa 1-1. La gara di stasera assume un significato particolare per la Fiorentina: dopo molte partite altalenanti, i viola hanno bisogno di un successo per ritrovare fiducia e rilanciare la propria corsa in classifica, visto la posizione di adesso. Dall'altra parte oggi come non mai, l'Inter è determinata e farà di tutto per vincere perché vuole rimanere in testa alla classifica, dopo che ha perso l'ultima partita 3-1 contro il Napoli.

Sicuramente i dati sono chiari perché su dodici partite due ne ha vinte la Fiorentina, sette l'Inter e il resto pareggiate ma i viola hanno dimostrato di potersela giocare molto bene contro i neroazzurri. Stasera servirà molta lucidità, carattere e voglia di portarsi a casa i primi tre punti.