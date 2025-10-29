FirenzeViola Inter-Fiorentina, totoformazione: In mediana Sohm e Ndour. Torna dal 1' Comuzzo

È il giorno di Inter-Fiorentina. Questa sera a San Siro, calcio d'inizio alle 20:45, andrà in scena la sfida tra viola e nerazzurri valida per la nona giornata di Serie A, la prima infrasettimanale della stagione. Seconda trasferta nel giro di dieci giorni a Milano per la formazione di Pioli che due domeniche fa è uscita sconfitta dal Meazza contro il Milan. Reduci dal pareggio in rimonta contro il Bologna i gigliati proveranno a ribaltare i pronostici iniziali e a portare a casa i primi tre punti del campionato. Dall'altra parte invece l'Inter vorrà subito rifarsi davanti ai propri tifosi della sconfitta per 3-1 subita sabato pomeriggio contro il Napoli.

Venendo alle scelte di formazione Stefano Pioli dovrebbe continuare sul 3-5-2 con il terzetto formato da Comuzzo (in ballottaggio con Pongracic), Marì e Ranieri davanti a De Gea. Per il centrale classe 2005 si tratterebbe di un ritorno tra i titolari in campionato dopo oltre un mese. Confermati sulle corsie esterne Dodo e Gosens, mentre in mezzo al campo la novità è data dall'utilizzo in contemporanea di Sohm, Mandragora e Ndour. Una mediana con minore qualità, vista l'assenza dei due play Nicolussi Caviglia (schierato titolare solamente da La Gazzetta dello Sport e da TuttoSport) e Fagioli, ma con maggiore sostanza e fisicità. Davanti la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Gudmundsson e Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match di questa sera contro l'Inter secondo i principali quotidiani sportivi oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean

Corriere dello Sport (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Kean

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean

La Nazione (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean

FirenzeViola.it (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean