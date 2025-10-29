Il Psg è una macchina da soldi, l'ultimo fatturato è da 837 milioni di euro

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Successi sul campo e pioggia di milioni. Il Paris Saint-Germain è diventato uno dei club di maggior successo al mondo, ma anche una macchina da soldi: il club parigino ha chiuso il suo ultimo esercizio finanziario (2024-2025), con un fatturato di 837 milioni di euro, un record nella storia del club e una testimonianza dell'epoca d'oro che ha vissuto negli ultimi anni, soprattutto dall'arrivo in panchina di Luis Enrique. I campioni d'Europa hanno incassato 367 milioni di ricavi commerciali e 175 di utili dalle partite. Il PSG ha aumentato i suoi ricavi di nove volte da quando nel 2011 Qatar Sports Investments ha acquisito una partecipazione nel club. All'epoca gli utili superavano di poco i 100 milioni, mentre ora, nel 2025, dopo una stagione culminata con la vittoria della Champions, i profitti hanno raggiunto quota 837 milioni. Mai prima d'ora una squadra del campionato francese aveva vissuto un periodo così florido a livello finanziario.

Una delle chiavi di questo boom risiede nella drastica riduzione del monte stipendi: anche nel recente passato il Psg attirava i migliori giocatori del mondo con stipendi stellari. Con l'arrivo di Luis Enrique e, soprattutto, con un uovo modello do gestione voluto dal Qatar, il progetto sportivo si è incentrato sulla creazione di una squadra e non di un insieme di individui. Tra le altre voci a pesare sul segno più nei conti dei francesi c'è sicuramente il botteghino, con 170 partite consecutive da tuto esaurito al Parco dei Principi, la crescita esponenziale della presenza sui social, l'aumento anche a livello di sponsor, con molti marchi interessati a legare il proprio none alla squadra. Volano anche i ricavi dal merchandising, con un aumento del 210% delle vendite di maglie nello store ufficiale on line. Numeri che continuano a spingere la squadra francese: un successo che spazia dal campo ai conti e che in tanti comunque attribuiscono allo "straordinario lavoro" di Luis Campos come dirigente e Luis Enrique in panchina, un duo inseparabile che - scrivono i media francesi - ha trasformato il club parigino in una forza inarrestabile in Europa. (ANSA).